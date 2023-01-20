ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مسئولين أن العملية العسكرية أتت عقب هجوم مباغت قامت به العناصر الإرهابية ضد “غلعد”، فيما تصدي الجيش للهجوم والحق بالعناصر الإرهابية خسائر فادحة وصادر معدات عسكرية لهم.

وأوضح المسؤولون أن سبعة جنود بينهم ضابط قتلوا خلال العملية العسكرية ضد العناصر الإرهابية.

وتعبتر مدينة "غلعد" من بين ثلاث مدن استراتيجية، استعادها الجيش الصومالى بداية هذا الأسبوع من أيدي مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.