محافظ المنوفية يحيل 112 من العاملين بمستشفى جراحة المخ والأعصاب للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

فاجأ، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى جراحة المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كون القطاع الصحى أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

وقرر محافظ المنوفية إحالة 112 طبيبا وفنيا وإداريا بالمستشفى للتحقيق لتقصيرهم فى أداء واجبهم الوظيفى وتركهم العمل والغياب بدون إذن رسمى، وشدد على تحسين مستوى النظافة العامة بالمستشفى وتنظيم حركة الانضباط وتواجد أفراد الأمن بكل الأقسام حفاظاً على حقوق المرضى والشكل العام، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والعظام والعناية المركزة والصيدلة ووحدة رسم الأعصاب، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية لضمان التعامل الفورى مع حالات الطوارئ والمترددين وكذا توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضي، كما اطلع على دفاتر تسجيل المرضى بالأقسام الطبية ونوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخول المريض للمستشفى وحتى تماثله للشفاء.

وخلال تفقده أجرى المحافظ حواراً مع أحد الحالات بقسم الاستقبال تعاني من جلطة واستفسر عن ميعاد دخولها إلى المستشفى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة إليها ، كما أجري حوارا مع حالات عيادة العلاج الطبيعي وذويهم للتأكد من تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم .

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كل الأقسام وعدد المترددين عليها، مشيرا إلى أن المستشفى حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنهاء قوائم الانتظار فى جراحات المخ والأعصاب، وقد وجه المحافظ مدير المستشفى بإعداد خطة عن احتياجات المستشفى من المستلزمات والأجهزة الطبية للعمل على تطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بها.