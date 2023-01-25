محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بمبنى قوات الأمن، يرافقه مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية.

وقدم محافظ القليوبية، التهنئة لمدير الأمن، كما قدم التهنئة للقادة والضباط وجميع رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة تلك الذكرى التى شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي وذلك يوم الجمعة 25 يناير عام 1952.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، وسيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، و تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية قام الهجان بتوزيع الورود على ضباط وأفراد الشرطة في الطريق من مبنى قوات الأمن وحتى مبنى المحافظة للتعبير عن اصدق وأخلص التهانى القلبية بمناسبة عيد الشرطة.