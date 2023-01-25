تعليم القليوبية: استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية غدا حسب الجداول المعلنة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية فى كافة لجان القليوبية، غدا الخميس، حسب الجداول المعلنة من المديرية، حيث أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية مادة الدراسات الاجتماعية فى أخر أيام الامتحانات.



كما يؤدى طلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "مهني"، امتحانات مواد "التكنولوجيا، والاقتصاد المنزلى، والمجال التجارى، غدا الخميس، وفقا للجداول المعلنة من قبل المديرية من قبل.



وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالب وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهنى بواقع 675 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أى عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلى مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات فور حدوثها.