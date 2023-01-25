و ذكرت قناة "آر إم سي" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هذا التحقيق عهد إلى دائرة الشرطة القضائية الثانية فى فرنسا.. مضيفة أن التحقيق فتح حول هذا الأمر بسبب "الإهانة بوسائل خطيرة بسبب العرق أو الطائفة أو الدين".

وأوضحت القناة أنه في 17 و 22 يناير الجاري، تعرضت كنيسة نوتردام دو فاتيما الواقعة في الدائرة 19 بالعاصمة الفرنسية مرتين لمحاولات إحراق متعمد حيث تم رش باب هذه الكنيسة بسائل قابل للاشتعال حيث تم استخدام ورق صحيفة لاضرام النار إلا أن الحريق لم ينتشر داخل المبنى.

وافادت القناة بأنه في 18 يناير الجاري، تعرضت كنيسة "سان مارتن دى تشان" بالدائرة العاشرة لحريق اضرم اسخدام قطع من الخشب أمام الباب الرئيسي وانتشر في الداخل ولم يسفر الحريق الذى تم احتواؤه بسرعة عن وقوع اصابات .

ومن جانبها، أدانت عمدة باريس "آن هيدالجو" بأشد العبارات محاولة المساس بكنيستين باريسيتين. ونددت بأعمال التخريب هذه.