عقد 139 ألف جلسة امتحانية إلكترونية بجامعة طنطا خلال الفصل الدراسي الأول

الغربيــــة عادل ضرة

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم تقريرا حول منظومة عمل المقررات، والاختبارات الالكترونية بكليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 .

حيث قدم الدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسي للخدمات الاليكترونية والمعرفية عرضا تقديميا أوضح من خلاله عقد 139226 جلسة امتحانية الكترونية لمنتصف ونهاية الفصل الدراسي، وبزيادة قدرها 58230 جلسة امتحانية عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022 بنسبة زيادة قدرها 72%، بالإضافة الى 286 مقررا الكترونيا بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بنسبة زيادة قدرها 21% في عدد المقررات المماثلة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الماضي.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.