مصرع شخصين فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شابان مصرعهما اليوم الأربعاء فى حادثين سير مختلفين بمحافظة بنى سويف، الحادث الأول ناتج عن تصادم مركبة توك توك بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى والحادث الثانى ناتج عن انقلاب توك توك بمركز إهناسيا المدينة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة سمسطا المركزى وإهناسيا التخصصي.

فى الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك مع سيارة نقل من الخلف بالطريق الصحراوى الغربى فى نطاق المحافظة أسفر عن مصرع شاب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى رمضان ممدوح عبد الفتاح، 29 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم، نقل إلى مستشفى سمسطا المركزى، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث انقلاب مركبة توك توك كان يستقلها على الطريق الصحراوى الغربى، عقب اصطدامه بسيارة نقل، تم إيداع جثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وفى الحادث الثانى تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك أمام قرية منشية عبد الصمد التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب بنى سويف، نتج عنه مصرع شخص، وتم توجيه سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثة ونقلت إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي.

واستقبلت مستشفى اهناسيا التخصصي؛ أشرف ابو السعود حامد محمد 18 عامًا، يقيم قرية ميانه بدائرة مركز اهناسيا، جثة هامدة جرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.