اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 05:39 ص
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طفرة فى السكة الحديد.. تنفيذ 90 مشروعا بتكلفة 225 مليار جنيه

الأربعاء، 25 يناير 2023 05:00 ص
طفرة فى السكة الحديد.. تنفيذ 90 مشروعا بتكلفة 225 مليار جنيه محطة بشتيل الجديدة للقطارات
كتب – سيد الخلفاوي

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تشهد السكة الحديد خطة تطوير كبيرة تنفذها وزارة النقل تم تنفيذ جزء منها، ويتم استكمال الباقى، بإجمالى 90 مشروعا بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم العمالة المشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل.

ومن أهم المشروعات التى تم وجارى ومخطط تنفيذها فى السكة الحديد هى (توريد 260 جرار وإعادة تأهيل 172 جرار مع شركة GE وشركة PRL وتوريد 1350 عربة سكة حديد مع شركة جانزمافاج المجرية وتوريد 7 قطارات نوم و6 قطارات ركاب مع شركة تالجو وتطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالى أطوال 1900 كم كمرحلة أولى وباقى الشبكة كمرحلة ثانية.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة قريبًا، حيث ستقدم خدمات مميزة للركاب حيث ستكون المحطه محطة ذكية تبادلية ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات و تحتوى على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة.

ويتم إنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهى (خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكى / العاشر / بلبيس بطول 50 كم ) وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ( GE – PRL – TMH - TALGO ) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هى "خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتى / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور".


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