رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الإكوادور يستقبل السفير المصرى

كتب أحمد جمعة

في إطار مساعي سفارة مصر في كيتو لتعزيز التواصل مع دوائر صنع القرار بالإكوادور، استقبل د.John Argudo رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية (البرلمان الأكوادوري)، السفيــر تامر ممدوح سفير مصر في كيتو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين البلدين، والاهتمام بفتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري لدعم العلاقات المصرية-الأكوادورية في مختلف مناحيها.

هذا، وأكد السفير المصري على تطابق المواقف السياسية لمصر والإكوادور في العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب التزامهما باحترام المبادئ الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان وسبل دعم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس أهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر والخبرات بين الجانبين في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن جانبه، أشاد المسئول البرلماني بالمساهمات التاريخية لمصر في تطور الحضارة الإنسانية، ودورها الريادي في مجال السياحة والآثار وما تمتلكه من مخزون أثري وثقافي هائل، مشيراً إلى اهتمام الجانب الأكوادوري بتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تشكيل لجان وبعثات لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات مصر الواسعة في هذا الصدد. كما أعرب عن تطلعه لتدشين تعاون برلماني بالتنسيق بين لجنتي العلاقات الخارجية بالبلدين، بجانب مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعرف على رؤى مصر بصددها.