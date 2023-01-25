رئيس جامعة طنطا: تأهيل العاملين للتعامل الرقمى بعد إطلاق منصة رقمية جديدة

وجه الدكتور محمود ذكى بتعميم منافذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بكليات الجامعة لدعم "مبادرة حياة كريمة" بعد الاقبال الكبير على منفذ بيع منتجات جامعة طنطا بمجمع سبرباي والذى يبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة و الذى تم افتتاحه بالأمس، لدوره في دعم مبادرة "حياة كريمة " وخدمة منتسبي الجامعة ، ودعم التميز والتنافسية الإنتاجية لكليات ومراكز ووحدات الجامعة موجهاً بضرورة التوسع في انتاج وتسويق وتنويع المنتجات التي يتم تقديمها للعاملين بالجامعة لتشمل السلع والاحتياجات الأساسية الغذائية مع تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة من خلال الجامعة والاستمرار فى فتح المنفذ حتى شهر رمضان الكريم.

كما وجه رئيس الجامعة شكره للدكتورة دينا عبد الهادي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على جهودها طوال فترة توليها مديراً لوحدة البوابة الالكترونية لمدة 6 سنوات متتالية، موجهاً عمداء الكليات بضرورة انهاء المرحلة الثانية من تفعيل نموذج الحوكمة المؤسسية المالية والادارية والمعرفية، التي تضمنت قياس فعلي للمؤشرات القياسية بقطاعات وكليات وادارات الجامعة، بعد إطلاق منصة رقمية جديدة على مستوى الهياكل المؤسسية والادارية بالجامعة لتقييم الأداء المؤسسي وتدريب وتأهيل العاملين للتعامل الرقمي بشكل كامل في كافة البيانات.

وشدد "ذكي" على تطبيق كافة تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بشان تنظيم سير العملية الامتحانية مقدما الشكر لعمداء الكليات على الانضباط الذي لمسه في العملية الامتحانية خلال جولاته بكليات الجامعة المختلفة، موجها بسرعة الانتهاء من اعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج.