رئيس جامعة حلوان يبحث مع السفير السنغالى سبل التعاون وتبادل الخبرات

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور أبو بكر صار سفير فوق العادة لجمهورية السنغال لدى مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، ومن الجانب السنغالى حبيب صار مستشار ثان ورئيس إدارة شئون الطلاب الدارسين فى الدول العربية، وهدير غانم المستشار الإعلامي، ومومى جوب مستشار ثاني.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون والتعريف بالمنح الكاملة والمدعمة من جامعة حلوان للجانب السنغالى فى كافة المجالات، بالإضافة إلى تقديم التدريب وفق المجالات المطلوبة وتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين، وتوفير تدريب بكليات الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة رغم كونها حديثة الإنشاء عام 1975 إلا أنها تحتوى على أعرق الكليات وأقدمها فى التخصص على مستوى المنطقة وبها تكاملية بتخصصاتها، حيث تشمل على التخصصات العلمية مثل كليات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والتمريض والصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخصصات الإنسانية بكليات الآداب والتربية والحقوق والخدمة الاجتماعية بجانب كليات الدراسات البينية والمعهد القومى للملكية الفكرية، والتجارة و إدارة الأعمال، وكذلك التخصصات النوعية والفنية بكليات الفنون والتربية الموسيقية وكذلك كليات التربية الرياضية والتخصصات السياحية، أوضح أن جامعة حلوان تعد الأكبر فى المنطقة بمساحة 700 فدان، وبها 220 ألف طالب.

وأبدى الدكتور أبو بكر صار السفير السنغالى سعادته بتواجده فى رحاب جامعة حلوان خاصة فى ظل اهتمام الدولة السنغالية باللغة العربية والتعلم من خلال برامج باللغة العربية، مؤكداً اهتمامه الكبير بالتعاون مع جامعة حلوان من خلال تبادل الخبرات والبرامج والمطبوعات وتبادل الطلاب والباحثين وخاصة فى ظل تفضيل الطلاب الدراسة فى مصر، واحتواء جامعة حلوان على خبراء فى كافة المجالات.