اضطرابات النوم قد تكون علامة تحذير من الخرف

كتبت فاطمة خليل

يواجه بعض الأشخاص المصابون بالخرف اضطرابات النوم المرتبطة بأعراض التدهور المعرفى، ومن هذه الاضطرابات الركل أو الصراخ أثناء النوم الذى قد يكون مؤشرًا على الإصابة بالخرف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والخرف هو مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المستمر في الوظيفة الإدراكية، يأتي هذا المرض المنهك في أشكال متنوعة، حيث يحتل خرف أجسام ليوي المرتبة الثانية بعد مرض الزهايمر من حيث الانتشار وينتج عن تراكم أجسام ليوي ، أو رواسب البروتين، في الخلايا العصبية لأجزاء الدماغ المسئولة عن الفكر والذاكرة والحركة.

ترتبط أعراض النوم بمخاطر الإصابة بالخرف.

يواجه الجميع أحيانًا وقتًا عصيبًا في النوم، سواء كان ذلك بسبب عدم تمكنهم من النوم أو لأنهم يستيقظون في منتصف الليل من كابوس.

من ناحية أخرى، إذا اشتكى أي شخص بشكل متكرر من الركل أو الصراخ عندما يكون نائمًا، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بالخرف.

لماذا يحدث الركل والصراخ أثناء النوم؟

قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف صعوبات في تفسير المشاعر المعقدة أو التجارب من الأحداث السابقة بسبب فقدان الذاكرة أو التدهور المعرفي المرتبط بتطور المرض.

نظرًا لحقيقة أن هذه الذكريات تصبح ملموسة بشكل أكبر أثناء مراحل النوم مثل نوم حركة العين السريعة ، عندما يحدث الحلم بشكل متكرر ، قد يحاول هؤلاء الأشخاص التواصل جسديًا وليس لفظيًا.

ماذا يحدث أثناء نوم الريم؟

يبدأ نوم حركة العين السريعة، وهي إحدى مراحل النوم الخمس، عادةً بعد 90 دقيقة من النوم.

لا يكون النوم عميقًا عند دخول نوم الريم لأن نشاط الدماغ يزداد مرة أخرى خلال هذه المرحلة.

مستويات النشاط مماثلة عندما تكون مستيقظًا لهذا السبب ، يحدث نوم حركة العين السريعة عندما تحدث مغامرة حية ، أو حتى أحلام غريبة.

العلاقة بين النوم والخرف

على الرغم من أن العديد من كبار السن يعانون من مشاكل في النوم ، إلا أن الأشخاص المصابين بالخرف يعانون كثيرًا قد يعاني ما يصل إلى 25٪ من البالغين المصابين بالخرف الخفيف إلى المتوسط و 50٪ من المصابين بالخرف الشديد من اضطراب النوم مع تفاقم الخرف ، تميل صعوبات النوم إلى التفاقم أيضًا.

وبحسب موقع "مايو كلينيك" فإن خَرَف أجسام ليوي يمكن أن يتسبب في اضطراب سلوك النوم بحركة العين السريعة (REM) ، مما يجعلك تبدأ بالتصرف صوتيا وجسديًا لأحلام حية وغير سارة في كثير من الأحيان.

قد يتصرف الأشخاص بالمثل عند الحلم ، مثل الدردشة بصوت عالٍ في السرير أو التحرك كما لو كانوا يفعلون شيئًا مرتبطًا بالحلم الذي يحلمون به الآن لذلك ، ترتبط اضطرابات النوم هذه باحتمالية الإصابة بالخرف.