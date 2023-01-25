اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 04:02 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لبيع الحكومة شركة "مصر للطيران".. إنفوجراف

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:43 م
خليك واعى.. لا صحة لبيع الحكومة شركة "مصر للطيران".. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الاعلامي  لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

مصر للطيران
 
الشائعة:
اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران
 
 
الحقيقة:
- نفت وزارة الطيران المدنى تلك الشائعة
 
- شددت الوزارة على أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأى حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية فى منظومة النقل الجوى
 
- تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية
 
- ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

مصر للطيران

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

بيع شركة مصر للطيران

اليوم السابع بلس

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