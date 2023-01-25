خليك واعى.. لا صحة لبيع الحكومة شركة "مصر للطيران".. إنفوجراف

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.
الشائعة:
اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران
الحقيقة:
- نفت وزارة الطيران المدنى تلك الشائعة
- شددت الوزارة على أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأى حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية فى منظومة النقل الجوى
- تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية
- ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة
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