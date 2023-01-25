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وزير الطيران: شائعة بيع مصر للطيران تستهدف الجدل والنيل من نجاحات الشركة

الأربعاء، 25 يناير 2023 01:00 م
وزير الطيران: شائعة بيع مصر للطيران تستهدف الجدل والنيل من نجاحات الشركة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل

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فى ضوء ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن "بيع الشركة الوطنية مصر للطيران"، أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وتهدف إلى إثارة الجدل خاصة في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الحالية.
 
وأشار وزير الطيران المدني، إلي أن معدلات التشغيل في مصر للطيران تسير في طريقها نحو النمو، كما تواصل الشركة مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين، والحفاظ على العاملين انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي.
 
ويهيب وزير الطيران بجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران عدم الإلتفات لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة ويتم ترويجها بهدف التأثير على مواصلة أعمال شركة مصر للطيران وهز صورتها كناقل وطني، مؤكداً أن مكتبه مفتوح أمام جميع العاملين على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع لطرح تساؤلاتهم أو الإستفسار عن أي موضوعات تخصهم أو تسهم فى تطوير قطاع الطيران المدنى.
 
 

وزير الطيران المدني

مصر للطيران

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بيع مصر للطيران

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