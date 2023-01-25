"ثقافة الإسكندرية" تنظم لقاءات توعوية للحفاظ على المياه

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

حيث أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها" بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب وذلك ضمن نشاط إدارة الدراسات والبحوث، هذا إلى جانب مسرح عرائس للأطفال للتوعية بعدم الإسراف فى استخدام المياه، تلاه ورشة نحت للطين الأسوانى وأخرى للنحت الحر إشراف الفناناتين سهى أمين ونيڤين كامل، كما تم عرض فيلم مغامرات تان تان ضمن نشاط نادى السينما.

وفى سياق متصل شارك فرع الإسكندرية فى اللقاء الذى أقيم بالمركز الأوليمبى للقوات المسلحة، بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب برئاسة عبد الله طايل، تضمن ورش رسم وتلوين للفنانة مى أحمد، رسم على الوجه إشراف رباب محمد مدير المكتب الفنى، منى طه مسئول التذوق السينمائى، والفنانة التشكيلية مى أحمد، إلى جانب فقرة ألعاب تفاعلية إشراف عبير عمرو مسئول العلاقات العامة.

واحتفالا بعيد الشرطة أقام بيت ثقافة القبارى محاضرة بعنوان "ذكرى عيد الشرطة" بجمعية تأثير الخيرية بأبو يوسف، تحدثت خلالها بسنت جمال أخصائى المكتبة العامة عن دور الشرطة فى تحقيق أمن واستقرار الوطن، وشجاعتهم بموقعة الإسماعيلية عام 1952م خلال فترة الاحتلال الإنجليزى ورفضهم الاستلام لهم داخل مبنى المحافظة، تلاها ورشة تصميم حقيبة من القماش الچينز وتطريزها تدريب هند محمد مسئول نادى المرأة، كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "دور المرأة فى التنمية" بجمعية تنمية المجتمع بطوسون، بحضور حنان عبد المقصود - دكتوراة مهنية فى الإرشاد الأسرى والتنمية المستدامة، الشاعر شعبان داوود معلم كبير لغة عربية، والشاعرة أميمة سلطان رئيس نادى الأدب، وتم خلالها الحديث عن الدور الذى تلعبة المرأة فى النهوض بأسرتها والمجتمع ككل، بينما نفذ قصر ثقافة برج العرب ورشة ورشة تصميم نخلة بالخرز الملون والخيوط ضمن نشاط نادى المرأة، تدريب السيدة مبروك.