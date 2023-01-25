تعرف على الأعراض والمخاطر الصحية لنقص فيتامين د

كتبت فاطمة خليل

نقص فيتامين د من المشاكل الشائعة بين الكثير من الناس، خاصة إذا كنت تتجنب أشعة الشمس أو تضع كريما واقيا من الشمس أو تلتزم بنظام غذائي نباتي، ويُنتج فيتامين د، المعروف بفيتامين أشعة الشمس، في الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس يوجد أيضًا بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة - بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض - ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة، بحسب موقع "webmd".

فيتامين د ضروري لعظام قوية لأنه يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم من النظام الغذائي.

وارتبط نقص فيتامين (د) بالكساح، وهو مرض لا يتم فيه تمعدن أنسجة العظام بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ليونة العظام وتشوهات الهيكل العظمي لكن الأبحاث تكشف بشكل متزايد عن أهمية فيتامين (د) في الحماية من مجموعة من المشاكل الصحية.

الأعراض والمخاطر الصحية لنقص فيتامين د

قد تعني أعراض آلام العظام وضعف العضلات أنك تعاني من نقص فيتامين د ومع ذلك ، بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الأعراض خفية. ومع ذلك ، حتى بدون ظهور أعراض ، فإن النقص في فيتامين (د) يمكن أن يشكل مخاطر صحية ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د في الدم بما يلي:

-زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية

-ضعف الإدراك لدى كبار السن

-الربو الشديد عند الأطفال

-السرطان

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية والعلاج من عدد من الحالات المختلفة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم تحمل الجلوكوز ، والتصلب المتعدد.

أسباب نقص فيتامين د

يمكن أن يحدث نقص فيتامين د لعدد من الأسباب:

لا تستهلك المستويات الموصى بها من الفيتامين بمرور الوقت. هذا على الأرجح إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ، لأن معظم المصادر الطبيعية تعتمد على الحيوانات ، بما في ذلك زيوت الأسماك والسمك وصفار البيض والحليب المدعم وكبد البقر.

تعرضك لأشعة الشمس محدود. نظرًا لأن الجسم يصنع فيتامين د عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فقد تكون معرضًا لخطر النقص إذا كنت مقيمًا في المنزل أو لديك وظيفة تمنع التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء ، يمكن أن يكون نقص فيتامين (د) أكثر انتشارًا بسبب قلة ضوء الشمس المتاح.

-لديك بشرة داكنة. تقلل صبغة الميلانين من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د استجابةً للتعرض لأشعة الشمس. تظهر بعض الدراسات أن كبار السن ذوي البشرة الداكنة معرضون بدرجة عالية لخطر نقص فيتامين د.

لا تستطيع الكلى تحويل فيتامين د إلى شكله النشط. مع تقدم الناس في السن ، تصبح الكلى لديهم أقل قدرة على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط ، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين د.

لا يستطيع الجهاز الهضمي امتصاص فيتامين د بشكل كافٍ. يمكن أن تؤثر بعض المشكلات الطبية ، بما في ذلك مرض كرون والتليف الكيسي والداء البطني ، على قدرة الأمعاء على امتصاص فيتامين د من الطعام الذي تتناوله.

السمنة يتم استخراج فيتامين د من الدم عن طريق الخلايا الدهنية ، مما يغير من إطلاقه في الدورة الدموية. غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.



علاج نقص فيتامين د يتضمن علاج نقص فيتامين د الحصول على المزيد من فيتامين د - من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية. على الرغم من عدم وجود إجماع على مستويات فيتامين (د) المطلوبة للصحة المثلى - ومن المحتمل أن تختلف تبعًا للعمر والظروف الصحية - فإن التركيز الذي يقل عن 20 نانوجرام لكل مليلتر يعتبر عمومًا غير كافٍ، ويتطلب العلاج.

إذا كنت لا تقضي الكثير من الوقت في الشمس أو كنت حريصًا دائمًا على تغطية بشرتك (يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د) ، يجب أن تتحدث إلى طبيبك بشأن تناول مكمل فيتامين د ، خاصةً إذا كان لديك عوامل خطر لنقص فيتامين د.