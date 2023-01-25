بتعانى من الحموضة أثناء الحمل.. 7 نصائح للتخلص منها

كتبت ميرفت رشاد

الحموضة المعوية أثناء الحمل أمر شائع، يمكن أن تبدأ الأعراض في وقت متأخر من الثلث الأول من الحمل وتميل إلى أن تصبح أكثر حدة في وقت لاحق من الحمل بسبب حجم الرحم، يمكن أن تساهم عوامل مثل نمو الرحم وانتشار البروجسترون في الشعور بعدم الراحة ومع ذلك، هناك طرق آمنة يمكن للمرأة الحامل من خلالها تقليل أعراض الحموضة ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

طرق آمنة لتخفيف الحموضة المعوية



هناك طرق لتخفيف الحموضة تكون آمنة أثناء الحمل ، فجرّب هذه العلاجات المنزلية:

تناول كميات أقل



يساعد تناول حوالي خمس أو ست وجبات صغيرة على مدار اليوم ، بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة ، على إبقاء معدتك أقل امتلاءً، إذا كان هناك عدد أقل من محتويات المعدة ، فمن غير المرجح أن تعود محتويات المعدة إلى المريء.

ارفع رأس سريرك



ارفع رأس سريرك عن طريق وضع بعض الوسائد تحتك لتحافظ على ثباتك، سيساعد هذا الإجراء في تقليل ضغط الرحم على بطنك ويساعد في الهضم.

امضغ بعض العلكة



أحضر لنفسك بعض العلكة وابدأ في المضغ، يساعد مضغ العلكة على تحفيز الغدد اللعابية في فمك ، مما يجعل حمض المعدة أكثر حيادية وأقل حموضة.

شرب الحليب



امنح المريء والمعدة حماية إضافية ، وقم بتغطيتها بالحليب أو العسل لتخفيف الألم، تأكد من تناول منتجات الألبان الخالية من الدسم لمنع تفاقم الأعراض (من الدهون في الحليب).

بعض الزنجبيل



يمكن أن تساعد هذه العشبة القوية في تسريع عملية الهضم ، لذلك هناك محتوى أقل في معدتك، بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أنه يساعد في الغثيان ، لذلك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض ، فستحصل على اثنين مقابل واحد في السيطرة على الأعراض.

تجنب الأكل ثم النوم



إذا كان بإمكانك تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام ، فهذا أفضل، حاولى ألا تأكلى في وقت متأخر من الليل حتى يتوفر لجسمك الوقت لاستقلاب المدخول اليومي، الانتظار حوالي ثلاث ساعات قبل التوجه إلى الفراش في الليلة بعد تناول الطعام يعد أمرًا مثاليًا لأن هذا سيساعد على ضمان أن بطنك لديها الوقت لهضم أي شيء تستهلكه.

النوم على الجانب الأيسر



ضعى وسادة خلف ظهرك وواحدة بين ركبتيك أثناء النوم على جانبك الأيسر، تشير الأبحاث إلى أن النوم على الجانب الأيسر قد يساعد في تقليل ارتداد الحمض في الليل، عند النوم على الجانب الأيمن ، يكون هناك وقت أطول للتعرض لأحماض المعدة بسبب كيفية تشكيل المعدة ووضعها بالنسبة إلى المريء. استلقى على جانبك الأيسر لتقليل التعرض الحمضي للمريء.