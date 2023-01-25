السجن 3 سنوات لعاطلين أحدثا عاهة لعامل وحازا أسلحة نارية وبيضاء بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسى، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن لمدة 3 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بحيازة سلاح نارى وذخائر وإحداث عاهة لعامل أثناء تدخله لفض تعدى المتهم على والدته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكذلك غرامة مالية قدرها 1000 جنيها لكلا منهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18743 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2311 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام م م"، 24 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح ا"، 25 سنة، عاطل، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيضا "مطواة" بدون ترخيص، كما حازرا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح النارى سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أطلق عيارا ناريا من السلاح النارى سابق الذكر، وأحدث إصابة "م ع أ"، 31 سنة، عامل، بالقدم، وأحدث له عاهة يستحيل بروئه منها بقدمه اليسرى، وذلك حال تدخل المجنى عليه لمنع المتهم الأول من التعدى على والدته "والدة المتهم" حال صياحها لطلب النجدة من تعديه عليها.