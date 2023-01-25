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الداخلية تفرج عن 2194 نزيلا بمراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة

الأربعاء، 25 يناير 2023 03:50 م
الداخلية تفرج عن 2194 نزيلا بمراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة نزلاء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أفرج قطاع الحماية المجتمعية بـ وزارة الداخلية، عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد الشرطة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع

وعقد قطاع الحماية المجتمعية  لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2194) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع
 
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

 


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