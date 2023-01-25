التضامن تطلق مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى "حياة كريمة" من الدقهلية

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى مبادرة "قرية بلا فقر " بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى احتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمحافظة وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى، ومدير برنامج "فرصه" والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وعدد من قيادات العمل بالوزارة والمجتمع المحلى ومنسقي المشروع.



وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة، بأن المبادرة التى تم تدشينها من قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدى "تكافل وكرامة"، وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة، وأن المرحلة الأولي للمبادرة تشهد تسليم 1500 مشروع لعدد 1500 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الأولي بالرعاية بقرى حياة كريمة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم في كل محافظة من المحافظات العشر المستهدفة تسليم عدد 150 مشروعا بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد.



وأوضح مدير برنامج فرصة أن محافظات المرحلة الأولي هي " الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية" والمشروعات المنفذة سيتم توزيعها من خلال قوافل تمكين اقتصادى بهذه المحافظات تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة فى إطار الشمول المالى.



وحول نوعية المشروعات المقدمة أوضح الشبراوى أنها تتنوع لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضراوات والعطارة والملابس وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة فى إطار الاقتصاد الاخضر.



وشهد الاحتفال الذى أقيم بمقر الاستاد الرياضي بمدينة شربين، ملتقي التوظيف لتوفير فرص العمل لأبناء قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات ، حيث شهد محافظ الدقهلية ومرافقوه احتفالية تسليم صكوك المشروعات لمحافظات المرحلة الأولى من برنامج "فرصة" في إطار مشروعات التمكين الاقتصادي بالإضافة إلى وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي في العشر محافظات في المرحلة الاولى وهي " الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية".