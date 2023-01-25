اليوم السابع
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الكشف على 251 مواطنا فى قافلة لحياة كريمة بقرية أم الحويطات بسفاجا ..صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:39 ص
الكشف على 251 مواطنا فى قافلة لحياة كريمة بقرية أم الحويطات بسفاجا ..صور جانب من القافلة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن تم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج لـ251 مواطنا بقرية أم الحويطات الواقعة بمدينة سفاجا وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والقوافل العلاجية الشهرية التابعة لها والتى تطوف قرى ومدن المحافظة.

 

وأكدت المديرية أن القافلة استغرقت مدة يومين بالقرية، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لادارة سفاجا الصحية 23 و24 الشهر الجارى.

 

كما تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 251 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 56 فحصا معمليا، و26 أشعة وسونار، و38 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

القوافل العلاجية بأم الحويطات
القوافل العلاجية بأم الحويطات

 

الكشف وصرف العلاج مجانا
الكشف وصرف العلاج مجانا

 

 

جانب من أعمال القوافل العلاجية
جانب من أعمال القوافل العلاجية

 

 

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

 


 

 


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