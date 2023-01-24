اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:57 م
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"التضامن الاجتماعى" تشارك فى الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:13 م
"التضامن الاجتماعى" تشارك فى الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

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تشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى أعمال الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الأطفال.

 

وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي فى معرض القاهرة الدولي للكتاب جناحًا تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" من خلال استعراض أفلام قصيرة وفيديوجرافات توعوية ومواد مطبوعة عن القضايا التنموية التي تعمل عليها الوزارة، وتستعرض أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة فنية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل ،بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع على رقم 1442 للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية.

 

كما يتضمن جناح وزارة التضامن الاجتماعي استعراض جهود المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج، بالإضافة إلى جهود مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى معروضات " ديارنا" لعدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءاً أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة، خاصة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز و14 ألف أسرة منتجة.


التضامن الاجتماعى

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اخبار التضامن الاجتماعى

موده

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