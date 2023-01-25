اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 12:29 م
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استمرار حملات التموين على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالدقهلية

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:13 م
استمرار حملات التموين على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالدقهلية جانب من الحملات
الدقهلية : محمد الحبشى

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة علي عدد من المخابز، وذلك لتكثيف الرقابة على المنشآت التموينية والتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية، حيث توجهت حملة في نطاق مركز محل الدمنة برئاسة ايهاب رجب ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية بالاشتراك مع رئيس مركز ومدينة محلة دمنة ومكتب مراقبة الأغذية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط تصرف في 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 1.5 طن، وضبط مخبز لتجميعه 9 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، وضبط 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 9 : 21 جرام، وضبط مخبزين لعدم وجود سجل تفتيش.
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، مشددا علي استمرار مديرية التموين على إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التموينية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

 


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