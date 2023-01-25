صعود مؤشر البورصة الرئيسى2.31%.. والتداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 16820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 2909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 20161 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 6912 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 3024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 4521 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3523 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 85 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 2 مليون سهم، 198.7 ألف سهم، 2230 سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 31 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 26.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 71 ألف سهم، 74 ألف سهم، 62 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 516.6 ألف سهم، 21139 سهم، 126 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 726 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 122.9 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 355.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.7% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة شركة السويدي للكابلات قطر، قد تم منحها خطاب إحالة مؤقت لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوسعة نظام نقل الطاقة بدولة قطر من خلال إنشاء كابلات جديدة تحت الأرض، بالإضافة إلى مستويات جهد مختلفة من 132 كيلو فولت و66 كيلو فولت وتعديلات على الدوائر الحالية تتجاوز 328 مليون دولار، ويشمل نطاق أعمال السويدي للكابلات التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال 30 شهرًا.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال، وحققت شركة سيرا للتعليم، إيرادات بلغت 536.1 مليون جنيه خلال فترة الربع الأول من عام 2022/2023 بمعدل نمو سنوي 25%، وبلغ صافي الربح المعدل 104.7 مليون جنيه بنسبة تراجع سنوي 3%.

حقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 8.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 8%، وبلع صافي الربح بعد الضريبة 845.8 مليون جنيه مقارنةً مع 700.8 مليون جنيه بنسبة نمو 21%.

حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 449.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 527.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 14.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 50.1 مليون جنيه مقارنةً مع 82.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39%.