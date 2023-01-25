أسعار النفط تسجل 86.36 دولار لبرنت و80.21 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء،86.36 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.21دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز ، كلاوديو ديسكالزي، إنه ينبغي على بلاده أن تتخلص من اعتمادها على واردات الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 / 2025.

وأضاف ديسكالزي، خلال زيارة للجزائر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء أنسا الإيطالية، "إنني متفائل بأننا سنكون قادرين على خفض الإمدادات الروسية من الغاز إلى الصفر في شتاء 2024-2025". وتابع قائلا: "أود أن أقول إننا إذا واصلنا الأمور على هذا النحو، فسوف تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".

ووقعت إيطاليا اتفاقيات مع عدة دول لتعزيز مصادر الطاقة البديلة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا وحلت الجزائر محل روسيا كأكبر مورد للغاز لإيطاليا.

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى لجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد جوزيب بوريل أن مساعدات أوروبا لكييف بلغت 49 مليار يورو.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا تخسر 40 دولارا في سعر برميل النفط، لافتا إلى أن روسيا تبيع نفطها بخصم 50% بسبب العقوبات.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: روسيا لم ترسل أي إشارة لرغبتها في السلام، مستطردا: مساعدتنا لأوكرانيا وصلت إلى 49 مليار يورو.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك اتفاق على إرسال حزمة سابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، متابعا: سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن روسيا هي من قررت الحرب وانتهاك القانون الدولي، متابعا: سنستمر في دعم مقترح أوكرانيا للسلام العادل بناء على وحدة أراضيها والحدود المعترف بها دوليا.