تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم

كتبت -مروة الغول

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 88.39 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 81.84 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 80.62 دولار للبرميل لشهر يناير 2023.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، كلاوديو ديسكالزي، إنه ينبغي على بلاده أن تتخلص من اعتمادها على واردات الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 / 2025.

وأضاف ديسكالزي، خلال زيارة للجزائر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء أنسا الإيطالية، "إنني متفائل بأننا سنكون قادرين على خفض الإمدادات الروسية من الغاز إلى الصفر في شتاء 2024-2025". وتابع قائلا: "أود أن أقول إننا إذا واصلنا الأمور على هذا النحو، فسوف تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".

ووقعت إيطاليا اتفاقيات مع عدة دول لتعزيز مصادر الطاقة البديلة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا وحلت الجزائر محل روسيا كأكبر مورد للغاز لإيطاليا.

وسلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على اسمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى لجوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد جوزيب بوريل أن مساعدات أوروبا لكييف بلغت 49 مليار يورو.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا تخسر 40 دولارا في سعر برميل النفط، لافتا إلى أن روسيا تبيع نفطها بخصم 50% بسبب العقوبات.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: روسيا لم ترسل أي إشارة لرغبتها في السلام، مستطردا: مساعدتنا لأوكرانيا وصلت إلى 49 مليار يورو.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك اتفاق على إرسال حزمة سابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، متابعا: سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن روسيا هي من قررت الحرب وانتهاك القانون الدولي، متابعا: سنستمر في دعم مقترح أوكرانيا للسلام العادل بناء على وحدة أراضيها والحدود المعترف بها دوليا.

من جانبه قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الإثنين، يسعى لتوفير 500 مليون يورو لدعم أوكرانيا عسكريًا، وهو ما لاقى شبه موافقة أوروبية وسيتم إقراراه عاجلًا.

وأضاف "عطا الله" أن أوروبا تحاول محاصرة روسيا وعزلها عن العالم، من خلال إقرار حزمة عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي.

وأوضح أن أوروبا تعمل على استنزاف القوات الروسية في المعركة الأوكرانية، وهو ما يخدم السياسة الاستراتيجية الأوروبية.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يجمد ما يفوق 300 مليار دولار من الأموال الروسية، ولكنه لا يستطيع استخدام ذلك المبلغ، لأنه غير قانوني، وسيؤدي إلى كارثة أكبر من الحرب.

وأشار إلى أن أوروبا لديها هدف واضح، وهو عدم السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا، ولتحقيق ذلك الهدف ستقوم أوروبا بدفع الغالي والنفيس.