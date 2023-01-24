وفد ألمانى ينتهى من تصوير فيلم وثائقى بأسوان يعرض بالمتحف المصرى ببرلين.. صور

أنهى وفد إنتاج ألماني SAMMLER UND JAGER FILM PRODUKTION GMBH عمله في اسوان برئاسة المنتجة Olivier Schubert أوليفيا شوبرت والمخرج Sebastian Eschenbach سيبستيان ايشنباخ في إطار إعداد فيلم وثائقي عن جزيرة الفنتين في أسوان لصالح المتحف المصري بيرلين.

قال أحمد على عبيد، مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان، إن الوفد انتهى من تصوير جزيرة الفنتين والمنطقة الأثرية بجزيرة الفنتين، هذا وتشكل جزيرة الفنتين جزءًا من مدينة اسوان وتعتبر من المقاصد السياحية الشهيرة وتضم الجزيرة العديد من المواقع الأثرية الشهيرة، ويبلغ طولها 1200 مترا من الشمال الي الجنوب ويبلغ أوسع عرض لها حوالي 400 مترا ومن أهم معالم جزيرة الفنتين هو متحف اسوان الذي تم افتتاحه للجمهور عام 1912 وايضا تحتضن الجزيرة مقياس النيل، ومعبد خنوم.

وأضاف مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا يعد ليس أول عمل للمخرج سالف الذكر عن مصر فقد قام من قبل بعمل عدة افلام وثائقية (one GOD)(Giza pyramids)! وغيرها، وسيعرض الفيلم الخاص بجزيرة الفنتين في المتحف المصري في برلين Ägyptisches Museum und Papyrussammlung في ربيع عام 2024، ويلقي الفيلم الضوء علي 4000 عام من الحضارة.

وأكد أحمد على عبيد، انهم يحبون مصر كثيرا وهي بلد غني بالحضارة والارث الثقافي والتاريخي ويبحثون عن افكار جديدة لعمل مزيد من الأفلام الوثائقية عن مصر.

والجدير بالذكر أن المتحف المصري في مدينة برلين الألمانية يحوي أهم مجموعات أثرية في العالم عن مصر القديمة، ويعرف أيضًا باسم متحف المصريات الألماني، ويعتبر من أكثر المتاحف التي تحتوي على مجموعات مميزة في العالم، وأهمها القطع الأثرية والنصوص من مصر القديمة، وبدأ المتحف بالعمل في القرن الثامن عشر، والذي تم إنشاؤه ليكون جزءًا من مجموعة الفن الملكي البروسي، ولكن المتحف تعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية، كما تم تقسيمه إلى قسمين هما بين برلين الشرقية وبرلين الغربية، لكن بعد سقوط جدار برلين، أعيد توحيد المتحف.