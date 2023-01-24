وزير خارجية ليتوانيا يزور "الناتو" لبحث سبل دعم أوكرانيا

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أعلن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) أن وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، سيتوجه الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للاجتماع مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، في مقر الناتو؛ لبحث أحدث التطورات فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.



وأضاف الحلف - في بيان الاثنين - أن المحادثات ستكون خاصة بين المسئولين، ولن يدلي أي منهما بتصريحات للصحفيين عقب اجتماعهما.



وكان لاندسبيرجيس، قد قال في وقت سابق إن دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، تطالب برلين بتسليم دبابات (ليوبارد) إلى أوكرانيا، في أسرع وقت من أجل "مساعدة أوكرانيا واستعادة السلام بسرعة في أوروبا".



وجاءت تصريحات وزير الخارجية الليتواني بعدما أعلنت ألمانيا رفضها مبدأ الحشد العسكري ضد روسيا أو مد أوكرانيا بالدبابات التي طلبت الحصول عليها، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة لوزراء الدول الداعمة لأوكرانيا وأعضاء حلف الناتو الذين عقدوا اجتماع في قاعدة رامشتاين الألمانية لبحث سبل مساعدة كييف.