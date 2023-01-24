واشنطن: نبحث كل السبل لمساعدة كييف أمنيا

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأمريكية، إنها تبحث كل السبل لمساعدة كييف أمنيا، متابعة: نبحث مع بكين تبعات الدعم المادي لموسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الكرملين، أكد صباح اليوم أن تسليم ألمانيا "ليوبارد" إلى كييف، سيؤدي إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين، وهذه العلاقة ليست طبيعية في الأساس، فمنذ بداية العملية العسكرية اتخذت ألمانيا إلى جانب عدة دول غربية عشرات العقوبات ضد الاقتصاد الروسي، لافتًا إلى أن الكرملين يتهم ألمانيا بالتورط في تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية.

أضاف مُراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، خلال تصريجاته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دبابات ليوبارد وجميع المساعدات العسكرية الغربية سوف تكون أهدافًا مشروعة للجيش الروسي، وأن الداخل الروسي والخبراء والمسؤولين، يُؤكدون أن المساعدات العسكرية يتم إرسالها عبر السكك الحديدية، والاستخبارات والقوات الروسية لديها معلومات عن أماكن السكك التي يتم نقل الأسلحة بداخلها، ولدى الجيش الروسي أسلحة تُؤدي إلى تدميرها في حال واصل الغرب تقديم الأسلحة.

وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أنه حتى هذه الساعة، الجانب الروسي يعمل على إبقاء الصراع الروسي الأوكراني، أو الروسي الغربي ضمن الحدود الأوكرانية، لكن المؤشرات تُشير إلى أن الخطر والتصعيد في النزاع الروسي الغربي، سيصبح نزاعًا مُباشرًا بين روسيا وحلف الناتو والدول الغربية.