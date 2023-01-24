وقال بيستوريوس، في تصريحات أوردها موقع "ذا لوكال" الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا: "نحن ندعم أوكرانيا حتى لا تخسر هذه الحرب، وأن تنتصر على روسيا".

وأضاف: "وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم ألمانيا بأكثر مما يفعله أي حليف آخر باستثناء الولايات المتحدة".

وردا على سؤال حول الموعد الذي تخطط فيه ألمانيا لاتخاذ قرار بشأن دبابات ليوبارد الألمانية التي طالبت بها كييف، قال بيستوريوس إن الأمر لا يعود إليه، مشيرا إلى أن "هذا القرار سيتم اتخاذه في المستشارية".

كما دافع بيستوريوس عن المستشار الألماني أولاف شولتز ضد الاتهامات بالتردد بشأن الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد.

وقال إن "أخذ زمام المبادرة لا يعني المضي قدما بشكل أعمى. وإذا استغرق القرار يوما أو يومين، فهكذا هي الأمور".

وتولى بيستوريوس منصبه الأسبوع الماضي في وقت حرج بالنسبة لوزارة الدفاع الألمانية إذ تواجه الدولة ضغوطا دولية مكثفة لتأييد تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا.