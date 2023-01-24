هل يحدث الحمل إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض؟

كتبت نهير عبد النبى

حوالي 10٪ من النساء في سن الإنجاب يعانين من متلازمة تكيس المبايض وهي مشكلة استقلابية وهرمونية قد تساهم في العقم، وحسب ما ذكره موقعHELTHY من الناحية المثالية يطلق المبيضان بويضة كل شهر خلال مرحلة التبويض من الدورة الشهرية إذا لم يتم تخصيبها ، فإنها تخرج من جسمك مع سائل الدورة الشهرية ومع ذلك ، إذا قامت الحيوانات المنوية بتخصيب البويضة ، يحدث الحمل وأنت حامل.

إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض ، فإن جسمك ينتج الكثير من الهرمونات الذكرية ، والتي تتداخل مع جهازك التناسلي من بين المشاكل الأخرى ، قد لا تتطور بويضاتك بشكل صحيح أو قد لا يتم إطلاقها في الوقت المحدد أثناء الإباضة ، مما يجعل الحمل صعبًا.

بالإضافة إلى العقم ، قد تواجه علامات أخرى من عدم التوازن الهرموني ، مثل حب الشباب ، ترقق الشعر ، عدم انتظام الدورة الشهرية ، نمو الشعر غير المرغوب فيه (الشعرانية) ، بقع الجلد الداكنة ، وزيادة الوزن.

نعم ، يمكنك الحمل حتى لو كان لديك متلازمة تكيس المبايض

هناك العديد من الأسباب المحتملة للعقم ، وتعد متلازمة تكيس المبايض من أكثرها شيوعًا لحسن الحظ ، إنها أيضًا واحدة من أكثر العلاجات التي يمكن علاجها.

على الرغم من أن متلازمة تكيس المبايض غير قابلة للشفاء ، فإن النساء اللواتي لا يرغبن في الحمل لديهن العديد من خيارات علاج متلازمة تكيس المبايض التي تعالج الأعراض ، بما في ذلك العلاج الهرموني (تحديد النسل) ، والأدوية المضادة للأندروجين والسكري ، وإزالة الشعر بالليزر.

تتبع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض واللاتي يرغبن في الحمل طريقة علاج مختلفة. إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة ، فإننا نوصي بفقدان تلك الوزن الزائد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الكثير من التمارين لتنظيم دورتك الشهرية وزيادة فرصك في الحمل.

يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض مشاكل أثناء الحمل، و يعد سكري الحمل وتسمم الحمل والإجهاض أمرًا شائعًا لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، وكذلك حالات الولادة القيصرية.

يتحمل الأطفال أيضًا آثار متلازمة تكيس المبايض لديهم فرصة أكبر لأن يولدوا بوزن زائد ويحتاجون إلى قضاء بعض الوقت في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

يمكنك زيادة فرصك في الحمل الخالي من القلق من خلال الوصول إلى وزن صحي قبل الحمل والحفاظ على مستويات السكر في الدم وتناول مكملات حمض الفوليك أمر لا بد منه أيضًا لدعم النمو الصحي.