أعراض متلازمة تكيس المبايض.. منها حب الشباب

كتبت فاطمة خليل

متلازمة تكيس المبايض مشكلة صحية تصيب واحدة من كل خمس نساء في العالم، وإذا كنت تعانين من مشاكل في التعامل مع دورتك الشهرية، فقد تكونين مصابة بمتلازمة تكيّس المبايض، لذا في هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة تكيس المبايض، بحسب موقع "Health".

كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على جسمك؟

متلازمة تكيّس المبايض هي اضطراب في الهرمونات الأنثوية، لكن السبب الدقيق للحالة غير معروف.

الهرمونات غير الطبيعية في الجسم تؤدي إلى تأخير الإباضة أو تفويتها، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ونزيف أو نقصان أو زيادة في النزيف خلال فترة الحيض.

بعض العوامل مثل العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة الخامل وقلة التمارين يمكن أن تجعل المرأة عرضة للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

قد تؤدي متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS) إلى ظهور عدة أعراض، ولكن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي من خلال ملاحظة الأعراض الجسدية لمتلازمة تكيّس المبايض هناك أعراض مختلفة تظهر في جسم الأنثى نتيجة هذه الاضطرابات الهرمونية.

1. دورة شهرية غير منتظمة

أحد أكثر أعراض متلازمة تكيس المبايض شيوعًا هو عدم انتظام الدورة الشهرية

قد تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من تأخير الدورة الشهرية لأكثر من 35 يومًا. قد يكون التدفق ضعيفاً وطويلًا وغزيرًا في بعض الأحيان.

2. نمو الشعر الزائد

إن المستويات المرتفعة من هرمون الأندروجين قد تؤدي إلى نمو مفرط للشعر على الوجه والذقن والجسم كله تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الشعرانية. لذلك ، في المرة القادمة التي تلاحظين فيها وجود شعر متيبس وداكن على وجهك أو صدرك أو أسفل البطن أو الفخذين الداخليين أو ظهرك ، تحدثي إلى طبيب أمراض النساء.

3. الصلع الذكوري النمطي

على الرغم من أنك قد تواجهين نموًا غير طبيعي للشعر في أجزاء معينة من جسمك ، إلا أن بعض النساء يتعرضن لسقوط شعر كثيف على الجانب الآخر.

يمكن أن يؤدي وجود هرمونات الذكورة (الأندروجين) في النظام إلى تساقط شعر فروة الرأس والصلع الذكوري لذلك ، تحدثي إلى طبيبك على الفور إذا لاحظت أن شعرك يتساقط أكثر من المعتاد.

4. حب الشباب

يمكن أن تتسبب المستويات العالية من الأندروجين أيضًا في تكوين حب الشباب ، والذي يشار إليه طبيًا باسم فرط الأندروجين. يمكن أن يؤدي الاندروجين الزائد إلى زيادة إنتاج خلايا الجلد الدهنية والميتة ، مما يؤدي إلى ظهور البثور.



قد تختلف أعراض متلازمة تكيس المبايض في حين أن بعض الفتيات قد يعانين من أعراض متلازمة تكيس المبايض هذه منذ بداية الدورة الشهرية الأولى ، قد تبدأ أخريات في تجربة الأعراض في وقت لاحق أثناء فترة الإنجاب. قد تختلف أعراض متلازمة تكيس المبايض حسب شدة المرض أو الاضطرابات الهرمونية.

قد تواجه أعراضًا خفيفة مثل دورة شهرية غير منتظمة قليلاً أو أعراض شديدة مثل فترات الاضطراب الشديد أو التأخير.

أفضل طريقة لإدارة الحالة هي اتباع أسلوب حياة صحي تناول الأطعمة الصحية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين والألياف.

يجب تجنب الوجبات السريعة وممارسة الرياضة يوميًا والحفاظ على وزن صحي قد يساعدك تغيير نمط حياتك على منع أعراض متلازمة تكيس المبايض.