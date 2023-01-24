اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:37 م
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التقديم للحصول على منح دعم مشروعات التخرج

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:27 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التقديم للحصول على منح دعم مشروعات التخرج نقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا عن فتح باب التقدم للموسم الرابع علي التوالي للحصول علي منح لدعم مشروعات التخرج السنوات النهائية لطلاب الهندسة في نطاق محافظة الإسكندرية للعام الجامعي 2022/2023 وذلك ضمن برنامج مشروع "بدايتي" التابع للأكاديمية بالتعاون مع جمعية "تنافس".

ويبدأ فتح باب الاشتراك اعتبارًا من 22 يناير حتى 15 فبراير القادم، على أن يكون التقديم للحصول على المنحة من خلال

باستيفاء بيانات الاستمارة من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/VHmZfeBiUHgGehLSA

وتُغطي المنحة في موسمها الرابع موضوعات مشروعات التخرج التي تواكب رؤية مصر 2030 موضوعات : المدن المستدامة والذكية والمباني الخضراء، خدمة انتقال ذكية صديقة للبيئة، الطاقة الجديدة و المتجددة، إدارة الفاقد وإعادة التدوير، التحول الرقمى.

الجدير بالذكر أن المشروع يُعد أحد البرامج التي تستهدف دعم شباب المهندسين، و الذي يتم تفعيله من خلال لجنتي الخطة الاستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب و الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى فى نقابة المهندسين بالإسكندرية.


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