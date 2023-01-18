نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق "كامب" إجازة نصف العام للأطفال

الاسكندرية جاكلين منير

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت نشاط الكامب فى إجازة نصف العام لأبناء المهندسين بعد الإقبال الكبير والنجاح الذى حققه الكامب الصيفى.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن كامب إجازة نصف العام تتضمن كورس الحساب الذهني من برنامج علماء الرياضيات الصغار، دورة تدريبية عن التواصل المعزز والبديل، إتيليه مترو، المبتكر الصغير المستوى الأول والثانى والثالث، ورشة تصميم وبرمجة روبوتات.

وأضاف أنه تم فتح باب التقديم للأنشطة المختلفة المعلن عنها للاستفادة منها خلال إجازة نصف العام، يأتى ذلك فى إطار حرص نقابة المهندسين بالإسكندرية على تقديم أنشطة مختلفة للمهندسين، وأسرهم وتفعيل أنشطة الكامب بعد تحقيقه نجاح كبير وإقبال من المهندسين وأبنائهم خلال إجازة الصيف.

وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى ، قد أطلقت برنامجا سياحيا خلال إجازة نصف العام لتنشيط السياحة الداخلية ولتعريف المهندسين بالأماكن السياحية المختلفة، موضحًا أن البرنامج يشمل رحلات سياحية وثقافية ما بين المبيت واليوم الواحد.

وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، أن البرنامج يشمل 15 رحلة لليوم الواحد، منها معالم القاهرة رحلات وبرامج متنوعة، بورسعيد ، الفيوم، أفريكا بارك، بالإضافة إلى 17رحلة مبيت تشمل الأقصر وأسوان ببرامج مختلفة، النوبة وأبو سمبل ، مرسي علم ، الغردقة ، شرم الشيخ ، دهب ، طابا ونويبع ، سيوه ، الواحات البحرية.

وأضاف أن لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصت على تنظيم رحلات ثقافية هدفها رفع الوعى الثقافي للمهندسين وأسرهم وزيارتهم للوجهات الثقافية المختلفة، وشمل البرنامج 4 رحلات ثقافية منها رحلتين إلى معرض الكتاب بالقاهرة ورحلتين للسفينة لوجوس هوب ببورسعيد أكبر مكتبة متنقلة بالعالم أثناء تواجدها لأول مرة منذ 13 عاما، وتعريف المهندسين بها وأهميتها الثقافية.

وأشار إلى أن البرنامج السياحى يشمل أيضا رحلات خارجية للمهندسين ويشمل 4 رحلات تتوجه إلى تركيا ، لبنان ، تايلاند ، الهند.