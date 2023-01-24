مقتل 7 أشخاص بكاليفورنيا فى ثانى إطلاق نار جماعى خلال 3 أيام

وكالات

قتل 7 أشخاص بالرصاص في مقاطعة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي في الولاية خلال 3 أيام.

وبحسب السلطات المحلية، وقع إطلاق النار حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في موقعين منفصلين بالقرب من الطريق السريع 92 وحدود مدينة هاف مون باي، على بعد حوالي 30 ميلا جنوب سان فرانسيسكو. وتم نقل شخص ثامن إلى مركز ستانفورد الطبي وهو في حالة حرجة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مكتب شرطة مقاطعة سان ماتيو، إنه تم العثور على المشتبه به، تشاو تشونلي، 67 عاما، من هاف مون باي، في سيارته بموقف للسيارات في محطة فرعية تابعة لمكتب الشريف.

وأوضح الشريف كريستينا كوربوس في مؤتمر صحفي أن المشتبه به اعتقل "دون وقوع حوادث"، وأنه تم العثور على مسدس نصف آلي في سيارته. وأشارت السلطات إلى أنه كان "يتعاون بشكل كامل"، وأنهم يعتقدون أنه تصرف بمفرده.