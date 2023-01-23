إطلاق نار فى مدرسة بالولايات المتحدة يخلف جرحى بينهم حالات حرجة

أفادت السلطات الأمريكية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا ، اثنان منهم في حالة حرجة، في إطلاق نار بعد ظهر اليوم الاثنين في مدرسة خاصة بالقرب من وسط مدينة دي موين بولاية آيوا.

وجاءت نداءات المساعدة حوالي الساعة 12:50 ، في حين أوضح الرقيب في شرطة دي موين بول باريزيك للصحفيين أن اثنين من المصابين في "حالة حرجة للغاية" والثالث في حالة مستقرة،.

ولم تتضح على الفور أعمار وانتماءات الضحايا، بينما أشار باريزيك إلى أنه يعتقد أن أحدهم كان موظفا بالغا في المدرسة واثنان آخران "ربما كانا طالبين".

وبحسب بيان صادر عن شرطة دي موين، فإن ضباط الشرطة "لديهم العديد من المشتبه بهم المحتملين في الحجز" .

ويأتي إطلاق النار في ولاية أيوا في أعقاب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصا في استوديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وأصيب 12 شخصا بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا في وقت مبكر من صباح الأحد.