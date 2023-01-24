مشروعات تبطين الترع.. العمل على الانتهاء من تبطين ترعة الساحل في الغربية

الغربية محمد طارق

مشروعات كبيرة وعمل مستمر فى كافة القطاعات بدون توقف، هذا هو الحال داخل قرى الريف المصرى التى يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بداخلها، والتى غيرت الواقع، وحولت تلك القرى إلى مدن فى كافة الخدمات والمجالات، ووفرت الحياة الكريمة للأهالى الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات والمرافق.

رصدت "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، مشروعات المبادرة التى تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولى داخل المحافظة، والتى تم اختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطى 4 مليارات جنيه.

وفى هذا الصدد قال كامل العطار أحد الأهالى لـ"اليوم السابع" أن أعمال تبطين ترعة الساحل تسير على قدم وساق من الشركة المنفذة للمشروع، حيث يعد المشروع من المشاريع الهامة والتى ستخدم الزراعات بكافة أشكالها داخل ثلاثة محافظات وهى "الغربية، المنوفية، القليوبية" والواقع على خط واحد بطريق "زفتي-بنها" بطول 21 كيلو متر تقريبا.

وأضاف: أن أعمال التبطين داخل نطاق محافظة الغربية تبدء من قرية تفهنا العزب أحد أهم القرى المزروعة بالموالح على مستوى الجمهورية، موضحًا أن أعمال التبطين أحد أهم المشروعات بالنسبة للمزارع داخل القرية، حيث تحافظ على المياه التى يستخدمها فى رى الأراضى وتعطى المظهر الجمالى للقرية.

فيما قال مختار حسن أحدٍ المزارعين أن القرية أصبحت من القرى النموذجية التى تنافس المدن الجديدة فى الخدمات العامة والمرافق، مشيرًا إلى انه تم الإنتهاء تماما من تغطية ترعة الساحل بنطاق القرية والتى كانت تعطى مظهر غير حضارى بالقرية فضلا عن القمامة التى كانت بداخلها بسبب القاء الأهالى والتى كانت السبب فى تلوث المياة التى كنا نستخدمها لرى الأراضى، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إطلاق المبادرة الأهم لدى سكان الريف المصرى "حياة كريمة" والتى وفرت الحياة الكريمة ونقلت المواطن من العدم.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن الدولة فى إطار حرصها على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، قامت بإطلاق المشروع القومى لتبطين الترع، حيث يتم تبطين 134 ترعة فى مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى 2.6 مليار جنيه، حيث يتم تبطين 34 ترعة داخل نطاق مركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى تكلفة 540 مليون جنيه، إلى جانب تبطين 100 ترعة فى نطاق المحافظة بطول 382 كيلو متر بإجمالى تكلفة 2.1 مليار جنيه.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه



أعمال-التبطين



أعمال-التبطين-بنطاق-قرية-تفهنا



تبطين-الترع-.



تبطين-ترعة--الساحل.



تبطين-ترعة-الساحل