محكمة جنح كفر الشيخ تقضي بأول حكم بحبس زوجة سنة مع الشغل وكفالة بسبب «قائمة المنقولات»

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنح أول كفر الشيخ برئاسة المستشار محمود السمدوني، رئيس الدائرة، بحبس زوجة سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، ونفس الحكم لأحد الأشخاص من عائلة الزوجة، بعد رفع الزوج لدعوي عقب صدور حكم محكمة الأسرة ضده لصالح الزوجة بتبديد منقولات الزوجية.

وكان «محمد .ج .أ» أقام دعوى استئناف أمام محكمة جنح كفر الشيخ، في الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 1160 لسنة 2022 محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ، والتى قضت بتاريخ 27/ 11/ 2022 للزوجة بتسليمها قائمة المنقولات الزوجية أو قيمتها التي تبلغ 855 ألف جنيه إن كانت مستهلكة والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأوضح الزوج أنه وقع على القائمة على بياض وتركها أمانة عند كبير عائلة الزوجة ولم تكن هناك منقولات، وطلب المدعي إثبات التزوير وأن قائمة المنقولات تم كتابتها في ظروف مختلفة عن ظروف التوقيع على القائمة، مطالبًا بعرض القائمة على مصلحة التزوير والتزييف.

وأوضح أنه وقت زواجه لم يكن هناك مسكن زوجية لكونه يعمل بالسعودية وأن زوجته سافرت معه إلى السعودية ووقع على ورقة قائمة منقولات على بياض وسلمت لأحد أقارب الزوجة على سبيل الأمانة، وتم الاشتراط عليه عدم تسليمها إلى الزوجة إلا بعد إحضار المنقولات الزوجية، إلا أنه قام بخيانة الأمانة وتسليم القائمة إلى الزوجة.

وأضاف الزوج في دعواه أنه قام برفع دعوى خيانة ائتمان رقم 1906 لسنة 2022 إداري قسم أول كفر الشيخ ضد قريب الزوجة والذي سلمها الأوراق الموقع عليها على بياض.

وأكد أحمد محمد رزق مطر، رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجال والأطفال في قانون الأسرة، محام المدعي بوجود انتفاء التسليم الفعلي لقائمة المنقولات، والمبالغة فيما تم تدوينه في قيمة قائمة المنقولات، مشيراً إلى أن موكله طلب في دعواه الطعن بالتزوير في القائمة وإحالتها إلى مصلحة التزوير والتزييف لانتفاء ركن التسليم الفعلي، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الأسرة.

وأوضح «المحامي» أن التوقيع على القائمة على بياض وإيداع الأوراق الموقع عليها كأمانة لدى كبير عائلتها، وتحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات كان طلب والد الزوجة وقت الزواج، إلا أنه عندما سافرت معه إلى السعودية نشبت بينهما خلافات حصلت خلالها على القائمة من كبير عائلتها ورفعت دعوى تبديد المنقولات أمام محكمة الأسرة وصدر لصالحها حكم برد المنقولات أو قيمتها وهو الحكم الذي أوقفته محكمة جنح كفر الشيخ.