تحصين 44 ألف و 459 رأس ماشية ضد "الجلد العقدى" و"جدرى الأغنام" فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال الحملة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، من الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، مؤكداً أنه تم تحصين 44 ألف و 459 رأس ماشية، منذ بدء الحملة يوم السبت الماضي.

وتفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لجان التحصين بنطاق إدارة سيدى غازى، رافقه خلالها الدكتور حاتم الشافعى، مدير إدارة سيدى غازى، لمتابعة عمل اللجان، ومتابعة أعمال التحصين ضد مرض الجلد العقدي فى الأبقار، وجدري الضآن، وأعمال التسجيل والترقيم، وأعمال الإرشاد، وتوعية الفلاحين والمربين على أهمية التأمين على الماشية، وضرورة الاستجابة للجان التحصين، موجها الشكر للجهود المبذولة للأطقم البيطرية، ومن دكتورة دعاء عبدالحى، رئيس قسم الوقاية والإرشاد بإدارة سيدى غازى، والأطباء والإداريين والعمال العاملين بلجان التحصين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بدأت عملها يوم السبت الماضي، خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات و الأدوات و اللقاحات اللازمة و لجان التأمين و الترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً المستهدف تحصين 157 ألف و 621 رأس ماشية، منهم 119 ألف و157 أبقار، و34ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة و الإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية و الإلتزام بكافة التعليمات و الإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.



جاب من لقاء مدير عام الطب البيطري بالمزارعين



جانب من اعمال حملات الارشاد



جانب من الحملات الارشادية



جانب من الحملة