وقال خان - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إصلاح الشبكة فى حوالي الساعة 5:15 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، إلا أن فصل الأحمال سيستمر خلال اليومين المقبلين مع إعادة تشغيل المحطات النووية ومحطات الفحم، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء الصناعة من فصل الأحمال.

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي في جميع أرجاء باكستان حوالي الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي أمس، عقب انهيار شبكة الكهرباء الوطنية مما تسبب في حدوث خسائر في مجال الصناعة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

