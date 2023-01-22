ضبط 6000 كيس سمن داخل شقة سكنية بغرض حجبها عن التداول بالأسواق في طنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الادارية تشكلت حملة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين.

ضمت ناصر مصطفى العفيفى والسيد أحمد الحوالة ومحمودحسن برغوث بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا - وادارة مباحث تموين الغربية لتفقد الحالة التموينية بقسم اول طنطا ) أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط المرور ( 6000) ستة آلاف كيس سمن نباتى وزن الكيس 350 جرام بداخل إحدى الشقق السكنية بغرض الاحتكار وحجبها عن التداول تم أخذ المضبوطات ونقلها إلى إحدى منافذ الجملة للسلع التموينية بالغربية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.