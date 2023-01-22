اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 06:46 م
أكرم القصاص
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ضبط 6000 كيس سمن داخل شقة سكنية بغرض حجبها عن التداول بالأسواق في طنطا

الأحد، 22 يناير 2023 05:58 م
ضبط 6000 كيس سمن داخل شقة سكنية بغرض حجبها عن التداول بالأسواق في طنطا جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الادارية تشكلت حملة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين.
 
ضمت ناصر مصطفى العفيفى والسيد أحمد الحوالة ومحمودحسن برغوث بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا - وادارة مباحث تموين الغربية لتفقد الحالة التموينية بقسم اول طنطا ) أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط المرور ( 6000) ستة آلاف كيس سمن نباتى وزن الكيس  350 جرام بداخل إحدى الشقق السكنية بغرض الاحتكار وحجبها عن التداول تم أخذ المضبوطات ونقلها إلى إحدى منافذ الجملة للسلع التموينية بالغربية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
جانب من المضبوطات (2)
جانب من المضبوطات (2)

جانب من المضبوطات (1)
جانب من المضبوطات (1)

 


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