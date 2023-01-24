ضبط سائق ميكروباص صدم شخصا وتسبب فى وفاته بمنطقة النزهة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط سائق سيارة "ميكروباص" بالقاهرة، لاصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته ووفاته، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر ادعاء مصادمة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة "الميكروباص" المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.