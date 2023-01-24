سائق يقتل نجار مسلح دهسا بجرار زراعى بسبب خلافات العمل فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى نجار مسلح مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعى بقرية زهراء بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث قتله سائق متعمدا بسبب خلافات على العمل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول "عبد النبى محمد " 43 عاما سائق، مقيم قرية الزهراء بردين جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الزقازيق الجامعى.

فيما تبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه مشهود له بحسن الخلق، وكان يعمل نجار مسلح وقام مؤخرا بشراء جرار زراعى للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه وبين آخر خلافات بسبب العمل، أمس قام "أحمد م ب" 29 عاما مقيم زهراء بردين، بالتعمد فى إصابته وقتله بدهسه تحت عجلات الجرار الذى يعمل عليه وذلك خشية من منافسته له فى العمل.

تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.