اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:24 م
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حبس المتهم بقتل ابنته وإصابة زوجته بسبب خلافات أسرية بالشرقية 4 أيام

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:02 م
حبس المتهم بقتل ابنته وإصابة زوجته بسبب خلافات أسرية بالشرقية 4 أيام حبس -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، حبس المتهم بقتل نجلته وإصابة زوجته بطعنات داخل منزلهم بمركز فاقوس، إثر خلافات زوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية ، قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى  فاقوس المركزى بوصول" كريمة ع ر " 17 عاما مقيمة فاقوس، جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات بالبطن، وإصابة والدتها "دعاء ح س" 38 عاما بطعنة بالظهر وطعنة أسفل الثدى الأيمن، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، ارتكاب والد الفتاة الواقعة وإصابة زوجته، وذلك على إثر وجود خلافات زوجية وقام بالفرار بعد ارتكابه الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والآداة المستخدمة فى الوفاة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليم الجثمان لذويه، وضبط المتهم والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

 


الشرقية

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