جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبطمحاوله تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة196،0وقانون الجمارك رقم 207، لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير، رقم118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدروف على رحلة طيران شركة تيوي فلاي اشتبه عادل قرنى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبألماني الجنسية قادم من ألمانيا .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سها عادل مأمور الفحصوخالد يحيى تلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمد أبو بكر تفتيش أمتعةالراكب فتبين وجود ٩ جرام من نبات الماريجوانا و٥ جرام من مادة بنيه اللون يشتبه أنتكون من جوهر الحشيش المخدر داخل التبغ الخاص بالسجائر .

وقام بالجرد والتحريز كلا من محمود خميس ووائل على ومحمد نقراشي بحضور محمدطعيمة وعصام عباس بالأمن الجمركى .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرضبط رقم 3 لسنة 2023 وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارةالمركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة علىالمنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .