اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:41 م
أكرم القصاص
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"تموين برج العرب" يتحفظ على نحو 3 أطنان أدوية بيطرية داخل مصنع دون ترخيص

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:23 م
"تموين برج العرب" يتحفظ على نحو 3 أطنان أدوية بيطرية داخل مصنع دون ترخيص جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة وفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات، واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له من خلال حملات الإدارة و التى أسفرت عن ضبط أحد مصانع الأدوية البيطرية بدون ترخيص من الجهات المختصة و تم تحريز 40 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 25 كيس زنة الكيس الواحد واحد كجم ( منشطات نمو) بإجمالي كمية قدرها 2000 كجم (٢طن) ,30  كرتونة بداخل كل واحدة عدد 8 كيس زنة الكيس الواحد 3 كجم ( فيتامين ) بإجمالي كمية قدرها 720 كجم

وكذلك 20 كرتونة بداخل كل واحده عدد ٢٥ كيس زنة  واحد كجم ( مضاد سموم) بإجمالي كمية قدرها 500 كجم

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات  للعرض على وكيل النائب العام 

وكانت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية و  المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية و  رؤساء أحياء منتزة أول و منتزة ثان، قد قاموا بشن حملة مكبرة ضمت الأجهزة الرقابية لمديرية التموين و التجارة الداخلية و إدارة تموين المنتزة و الطب البيطرى و الأجهزة الرقابية للأحياء على أسواق السلع الغذائية و المخابز البلدية المدعمة بنطاق حى المنتزة اول و المنتزة ثان  و ذلك للرقابة على السلع الغذائية المعروضة و الأسعار لضبط أليات السوق.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

ادوية بيطرية

برج العرب



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