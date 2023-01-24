"تموين برج العرب" يتحفظ على نحو 3 أطنان أدوية بيطرية داخل مصنع دون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة وفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات، واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له من خلال حملات الإدارة و التى أسفرت عن ضبط أحد مصانع الأدوية البيطرية بدون ترخيص من الجهات المختصة و تم تحريز 40 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 25 كيس زنة الكيس الواحد واحد كجم ( منشطات نمو) بإجمالي كمية قدرها 2000 كجم (٢طن) ,30 كرتونة بداخل كل واحدة عدد 8 كيس زنة الكيس الواحد 3 كجم ( فيتامين ) بإجمالي كمية قدرها 720 كجم

وكذلك 20 كرتونة بداخل كل واحده عدد ٢٥ كيس زنة واحد كجم ( مضاد سموم) بإجمالي كمية قدرها 500 كجم

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

وكانت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية و المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية و رؤساء أحياء منتزة أول و منتزة ثان، قد قاموا بشن حملة مكبرة ضمت الأجهزة الرقابية لمديرية التموين و التجارة الداخلية و إدارة تموين المنتزة و الطب البيطرى و الأجهزة الرقابية للأحياء على أسواق السلع الغذائية و المخابز البلدية المدعمة بنطاق حى المنتزة اول و المنتزة ثان و ذلك للرقابة على السلع الغذائية المعروضة و الأسعار لضبط أليات السوق.