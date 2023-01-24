وقال بلاشتشاك -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية- "لقد تلقى الألمان بالفعل طلبنا بالموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.. كما أناشد الجانب الألماني بالانضمام إلى تحالف الدول التي تدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.. هذه تعد قضيتنا المشتركة لأنها متعلقة بأمن أوروبا بأكملها".

ولم يرد أي تـأكيد بعد من جانب ألمانيا.