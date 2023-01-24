ببقايا الفنجان والفرشاة.. إسراء تعبر عن موهبتها فى الرسم بالقهوة والنسكافيه

كتب - محمود أحمد عطا

شاركت القارئة إسراء حسنين عبد الهادي، 27 سنة، والمقيمة فى محافظة القليوبية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بعدد من لوحاتها الفنية التى تظهر من خلالها موهبتها الفنية فى فن الرسم بالقهوة والشاى والنسكافيه، التى تضمنت عددًا من رسومات لوحات وشخصيات بشكل رائع يبعث روح الإبداع والأشكال المجسمة.



جانب من الرسم

قالت إسراء، الحاصلة على بكالوريوس التربية قسم علم النفس: "تمكنت من إبراز تلك المعالم من خلال استخدامها لبعض المستحدثات اليومية بالنسبة لها، مضيفة أن الهدف من رسمتها هو إبراز جمال المعالم السياحية لمصر التى تشهد على عراقة تاريخها وتساهم فى تنشيط سياحتها.



جانب من الرسم



جانب من الرسم

وعن خطوات رسم لوحاتها الفنية بالقهوة قالت: "إنها تحضر السبرتاية الخاصة بها، وتعد مشروب قهوتها الفورية ومن ثم تغمس فرشاة ببقايا الفنجان ألوانها وتمضى فى رسم إبداعاتها، يعقب ذلك تثبيت رسمتها باستخدام لاصق خاص يحافظ على تماسك اللوحة الفنية، حلمي هو الإنتشار ونشر فني ورسمي ف العالم كله اتمني الوصل للعالميه وافتح معارض ليا ف جميع أنحاء العالم وان يتعرض رسمي ف أشهر معارض وان افتح وكاله بتضم أغرب انواع المواهب واغرب طرق الرسم واكون أنا الراعي لكل المواهب الناشئه واساعدهم يخرجو فنهم للعالم



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



جانب من الرسومات فنية



ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.