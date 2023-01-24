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القاهرة الإخبارية: برلين توافق رسميا على إرسال دبابات ليوبارد لكييف

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:55 م
القاهرة الإخبارية: برلين توافق رسميا على إرسال دبابات ليوبارد لكييف أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن برلين توافق رسميا على إرسال دبابات ليوبارد لكييف، فيما قالت سلطات كييف، إن إرسال الدبابات إلينا سيمثل صفعة لروسيا.

وقبلها قالت السلطات الأمريكية، إن مجموعة السبع G7 تتعهد بدعم قطاع الطاقة بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الأوكرانية أعلنت منذ قليل، إقالة حكام «كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومي ودبنيبرو»، وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش في خضم الأزمة الروسية للبلاد.

وتأتي الإقالات والاستقالات المتتالية، بعد كشف وسائل إعلام عن عقد للعام 2023 بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه، وهذه أول فضيحة فساد تُكشف في وزارة الدفاع منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن إنتاج بلاده من صواريخ الدفاع الجوى تضاعفت 3 مرات، فيما أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها ، أن ألمانيا تتجه لمنح بولندا موافقة على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

فيما قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي إن الحرب بدأت منذ 8 سنوات في أوكرانيا بأشكال مختلفة إلى أن وصلت الحالة التي هي عليها الآن.


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