الصحة العالمية تحقق فى إنتاج أدوية سعال من مواد سامة بالهند وإندونيسيا

كتبت أمل علام

تحقيقات واسعة تجريها منظمة الصحة العالمية، فى احتواء أدوية السعال الهندية والإندونيسية على مواد سامة تسببت فى وفاة 300 طفل بعد تناولها، وحذرت من استخدامها، والتى تنتجها 6 مصانع بالهند وإندونيسيا.

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام المحددة التى استخدمتها 6 مصانع فى الهند وإندونيسيا لإنتاج أدوية السعال المرتبطة بالوفيات الأخيرة، وكذلك ما إذا كانت الشركات قد حصلت عليها، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، أنها تدرس أيضًا ما إذا كانت ستنصح العائلات على مستوى العالم بإعادة تقييم استخدام شراب السعال للأطفال بشكل عام فى حين أن الأسئلة حول سلامة بعض هذه المنتجات لم يتم حلها، مضيفة أنهم يقومون بتقييم الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات ضرورية من الناحية الطبية للأطفال أم لا.

وقالت المنظمة إنه بدأت وفيات الأطفال من إصابات الكلى الحادة في يوليو 2022 في جامبيا، تليها حالات في إندونيسيا وأوزبكستان، وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات مرتبطة بأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يتناولها الأطفال لعلاج الأمراض الشائعة والتي تحتوي على سم معروف، إما ثنائي إيثيلين جلايكول أو إيثيلين جلايكول.

وأوضحت المنظمة أنها تحقق فيما إذا كانت هناك أي صلة بين الشركات المصنعة التي ربطت شراب السعال الملوث بها، ووفاة أكثر من 300 طفل في 3 دول.